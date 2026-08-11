Ecuador activa centros de acopio para ayudar a familias afectadas en Colombia
Ecuador habilitó centros de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el terremoto registrado en Colombia.
Ecuador habilitó centros de acopio para ayudar a los afectados por el terremoto de 7.4 en Colombia.
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Actualizada:
11 ago 2026 - 17:50
El Gobierno Nacional informó que la iniciativa busca canalizar donaciones y brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo.
Centros de acopio
Los puntos habilitados permitirán recibir productos y artículos de primera necesidad para posteriormente coordinar su entrega a las zonas afectadas.
Dos centros de acopio han sido habilitados:
- Pichincha: Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J., Sangolquí, avenida General Rumiñahui s/n y Ambato.
- Guayas: Universidad de Guayaquil, Coliseo de la Universidad, avenida Delta y avenida Kennedy, Ciudadela Universitaria.
Recibirán donaciones desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto de 2026, de 08:30 a 17:00.
Lo que se puede donar:
- Artículos de higiene personal como: jabón de tocador y para lavar ropa, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.
- Artículos que pueden ser donados para alojamiento temporal como juegos de sábanas de 1 o 1½ plazas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de 1 o 1½ plazas, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua.
Ecuador activa ayuda humanitaria
La medida forma parte de las acciones de solidaridad impulsadas por Ecuador tras el terremoto que afectó a Colombia.
Las autoridades coordinarán la recepción y distribución de las donaciones para garantizar que la ayuda llegue a las familias que la necesitan.
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