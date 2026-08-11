Ecuador activa centros de acopio para ayudar a familias afectadas en Colombia

Ecuador habilitó centros de acopio para ayudar a los afectados por el terremoto de 7.4 en Colombia.

El Gobierno Nacional informó que la iniciativa busca canalizar donaciones y brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo.

Centros de acopio

Los puntos habilitados permitirán recibir productos y artículos de primera necesidad para posteriormente coordinar su entrega a las zonas afectadas.

Dos centros de acopio han sido habilitados:

Pichincha: Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J., Sangolquí, avenida General Rumiñahui s/n y Ambato.

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J., Sangolquí, avenida General Rumiñahui s/n y Ambato. Guayas: Universidad de Guayaquil, Coliseo de la Universidad, avenida Delta y avenida Kennedy, Ciudadela Universitaria.

Recibirán donaciones desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto de 2026, de 08:30 a 17:00.

Lo que se puede donar:

Artículos de higiene personal como: jabón de tocador y para lavar ropa, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.



Artículos que pueden ser donados para alojamiento temporal como juegos de sábanas de 1 o 1½ plazas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de 1 o 1½ plazas, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua.

Ecuador activa ayuda humanitaria

La medida forma parte de las acciones de solidaridad impulsadas por Ecuador tras el terremoto que afectó a Colombia.

Las autoridades coordinarán la recepción y distribución de las donaciones para garantizar que la ayuda llegue a las familias que la necesitan.