Ryan Castro ofrece vuelos privados gratuitos para llevar ayuda a afectados por terremoto

Ryan Castro anunció que recolectará fondos y donaciones para ayudar a los afectados por el terremoto.

La propuesta fue anunciada por el artista a través de sus redes sociales, donde informó que pondrá a disposición vuelos privados junto a J Balvin y Lamine Yamal para apoyar el traslado de ayuda humanitaria y contribuir a la atención de las personas afectadas por el terremoto.

La iniciativa se realizará en alianza con Reliance Jets. El equipo del artista anunció que los vuelos estarán disponibles hacia las ciudades que sean confirmadas para recibir las ayudas. El objetivo es transportar suministros hasta las zonas que más los necesitan.

Anuncio de vuelos privados a disposición para llevar ayuda humanitaria a zonas de Colombia. Music Trends Coombia

También podrán viajar médicos

La iniciativa contempla la posibilidad de trasladar a personal médico que quiera sumarse a las labores de ayuda y llevar asistencia directamente a las zonas afectadas por el terremoto.

Los traslados serán gratuitos

El equipo de Ryan Castro aseguró que los vuelos destinados a esta labor no tendrán ningún costo para quienes participen en el traslado de ayuda.

Se suman dos fundaciones

El Awoo Team, equipo del cantante, también anunció una alianza con las fundaciones Días Para Contar y Vibra en Alta Foundation para recolectar fondos y donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Invitación a colombianos en el exterior

Esta propuesta también busca involucrar a colombianos que se encuentran fuera del país para que puedan sumarse a la recolección de fondos y donaciones. Castro y su equipo señalaron que buscan aportar a la atención de las personas afectadas por la emergencia.