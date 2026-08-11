El estremecedor relato de Carlos Daniel Hidalgo tras el terremoto en Cali

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó postales de terror y relatos que conmueven profundamente a la comunidad deportiva. Uno de los casos más impactantes es el de Carlos Daniel Hidalgo, entrenador de las divisiones formativas del Deportivo Pasto, quien logró sobrevivir al colapso parcial de un hotel donde se hospedaba el equipo en la ciudad de Cali.

El drama comenzó en cuestión de segundos. Mientras los jóvenes futbolistas del plantel se encontraban en el primer piso desayunando, Hidalgo descansaba en su habitación situada en el quinto piso del edificio. Cuando la tierra comenzó a temblar, la reacción inmediata del entrenador fue intentar evacuar.

"Los muchachos afortunadamente estaban en el primer piso desayunando. Yo estaba arriba, en el quinto piso. Cuando empieza el temblor, todos alcanzan a salir; yo, como estaba en el quinto piso, empecé a correr por las escaleras hacia abajo y ahí me empezaron a caer escombros de arriba", dijo Hidalgo.

La desespera carrera contra el tiempo estuvo marcada por la destrucción del inmueble. Hidalgo sufrió múltiples contusiones, raspones y una severa inflamación en la rodilla derecha debido a los golpes.

Sin embargo, lo más grave ocurrió en su cabeza y rostro: "Me cayeron escombros también en la cabeza, me cogieron alrededor de 12 a 14 puntos en diferentes heridas que tengo en la cabeza, tengo heridas en la cara, en el ojo, en la frente".

El estratega calificó el episodio como algo aterrador que no le desea a nadie, confirmando además que la infraestructura del lugar cedió por completo ante la fuerza del temblor: "El hotel quedó prácticamente inservible".

Pese a la magnitud de la tragedia, el alivio llegó al confirmarse que el resto de la delegación juvenil, así como el preparador físico y el fisioterapeuta, lograron salir ilesos.

Tras recibir la atención médica, Carlos Daniel Hidalgo reflexionó sobre la fragilidad de la vida. Con una profunda muestra de fe, el técnico cerró su testimonio dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad, listo para recuperarse física y emocionalmente junto a los suyos tras la peor pesadilla de su vida.