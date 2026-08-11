Médico arriesgó su vida para salvar bebés durante evacuación por terremoto en Colombia 

Germán Somoyar sostiene a los dos bebés que rescato durante el terremoto en Colombia.

Se trata de Germán Somoyar, especilista que se encontraba en el área de pediatría cuando ocurrió el terremoto de 7.4, en Antioquia, Colombia.

Según el informe de medios locales que recopilan la historia, sucedió en la Clínica Panamericana de Apartadó, cuando médicos y trabajadores de salud enfrentaron el movimiento telúrico mientras evacuaban pacientes hacia zonas seguras.

En medio de la emergencia, Somoyar se dio cuenta de que un recién nacido permanecía en las instalaciones.

Ante la situación, dos profesionales decidieron regresar al edificio mientras se desarrollaba el terremoto, para sacar al pequeño y llevarlo hasta un lugar seguro.

Germán Somoyar sostiene a los dos recièn nacidos que rescató durante el terremoto en Colombia. Imagen: Redes Sociales

Pusieron a salvo al bebé

La maniobra de los trabajadores de la salud permitió poner a salvo a los bebés y evitar una tragedia en una de las princiaples casas de salud de la región del Urabá.

Somoyar protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la emergencia. Mientras el evento telúrico se desarrollaba, permaneció junto a sus pacientes.

Una de las imágenes que marcó el terremoto en el país cafetero fue el momento en que Germán sostuvo a dos bebés en sus brazos para protegerlos y transmitirles tranquilidad.

Lo que relató el médico

El médico relató que los niños fueron su prioridad durante la emergencia. Además, brindó asistencia a dos madres que quedaron paralizadas ante la intensidad del terremoto.

La actuación de Somoyar y de su compañero fueron destacados por la Clínica Panamericana, que, según medios locales, resaltaron el compromiso del personal con la protección de los pacientes.

El episodio que ocurrió en Apartadó se convirtió así en una muestra de humanidad y valentía en medio de la emergencia que puso a prueba a los médicos ante un hecho que hoy enluta a toda Colombia.