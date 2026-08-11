Incendio y disturbios sacuden cárcel de Buenaventura tras el terremoto en Colombia

Incendio dentro de la cárcel de Buenaventura tras terremoto en Colombia

Videos difundidos durante la noche mostraron una gran columna de humo y llamas dentro del centro penitenciario la noche del lunes 10 de agosto del 2026, tras el potente terremoto que afectó a Colombia.

Organismos de emergencia acudieron al lugar para controlar el incendio y verificar la situación dentro de las instalaciones.

Disturbios entre personas privadas de libertad

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría producido en medio de disturbios protagonizados por personas privadas de libertad.

Otros videos muestran enfrentamientos dentro del centro penitenciario, aunque las autoridades todavía deben determinar las circunstancias exactas en las que se inició el fuego.

Centro Penitenciario Transitorio en Buenaventura. pic.twitter.com/PqtLfbZfKL — Leonard Rentería - LeonArt (@LeonardBtura) August 11, 2026

Buenaventura enfrentó una jornada de emergencia

El incendio ocurrió horas después del terremoto registrado en Colombia a las 07:34 del lunes 10 de agosto.

Buenaventura fue uno de los municipios afectados por el movimiento telúrico, que provocó daños en viviendas, infraestructura y vías, además de dificultades en los servicios y las comunicaciones.

Los organismos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y evaluar las condiciones del centro penitenciario.

Se espera aún un reporte oficial sobre posibles personas afectadas y sobre los daños registrados dentro de la cárcel.

Las autoridades también deberán establecer qué provocó los disturbios y cómo se inició el incendio.

La emergencia en Buenaventura se mantiene bajo seguimiento mientras continúan las labores de atención luego del terremoto.