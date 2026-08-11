Willian Pacho y la conmovedora carta a su madre Glenda, el luto en su debut y el camino a la gloria

El defensor ecuatoriano del Paris Saint-Germain (PSG) y la Tri, Willian Pacho, conmocionó al mundo del fútbol tras publicar una íntima carta titulada “Mamá, esto es para ti” en la plataforma The Players' Tribune.

En este relato, el zaguero central repasa los episodios más dolororos y valiosos de su vida, rindiendo un sentido homenaje a la memoria de su madre, Gladys, cuya enseñanza y partida marcaron para siempre su destino dentro y fuera de los campos de juego.

En los primeros párrafos del texto, Pacho evoca con nostalgia su infancia en Quinindé, Esmeraldas. El futbolista recuerda la calidez de su hogar humilde y el esfuerzo incansable de su madre, quien trabajaba vendiendo empanadas, lavando ropa a mano y criando animales para sacar adelante a la familia.

Entre recuerdos entrañables, como verla bailar bachata al ritmo de Aventura, el zaguero resalta la gran lección de vida que le dejó su progenitora: la capacidad de transformar la escasez en dignidad y compartir siempre con alegría.

El punto de quiebre en la vida del zaguero llegó tras ingresar a las divisiones formativas de Independiente del Valle, lejos de su hogar. El dolor tocó a su puerta cuando a su madre le diagnosticaron cáncer y debió someterse a intervenciones quirúrgicas. Pacho relata la angustia de ver a la mujer más fuerte de su vida debilitarse progresivamente por la enfermedad, mientras él intentaba abrirse paso en el competitivo fútbol profesional ecuatoriano.

“No tenía idea de lo que era un futbolista. Yo solo jugaba. En ese entonces, en Ecuador no podías soñar con que alguien te diera dinero por eso. Mi sueño era ser marino. Pero un día alguien quiso llevarme al club de mi barrio y mi madre dijo: ‘¿Fútbol? Eso es solo un pasatiempo. ¿Cómo puedes darle de comer a tu familia con el fútbol?", dijo.

El episodio más doloroso ocurrió el día de su debut profesional en primera división con la camiseta de Independiente del Valle en 2019. Tras intentar comunicarse con su madre sin obtener respuesta, le envió un emotivo mensaje antes de dormir anunciándole que cumpliría su sueño.

Al día siguiente disputó los 90 minutos del encuentro con normalidad, desconociendo por completo que su madre había fallecido esa misma madrugada, una trágica noticia que su familia y el club optaron por ocultar temporalmente para no afectar su rendimiento.

Al término del partido, el cuerpo técnico lo condujo a una sala privada donde lo aguardaban su padre y su cuñado para comunicarle la desgarradora noticia.

La conmoción fue total: Pacho se retiró del estadio entre lágrimas, aún cargado con el uniforme sucio del partido, enfrentando un duro viaje de regreso a casa sumido en la soledad y en un posterior periodo de profunda depresión y duelo por no haberse podido despedir.

Lejos de rendirse, el futbolista logró canalizar ese inmenso dolor en una determinación inquebrantable sobre el terreno de juego. Como tributo permanente, Pacho adoptó el dorsal número 51 en su camiseta, en honor a la edad a la que falleció su madre.

Me fui a Bélgica aún con vendas, sin saber hablar inglés, ni francés. Tenía que entrenarme solo, nadie me hablaba y pensaba en volver. Pero me decía: ‘No puedes dejar que la depresión te gane. Hazlo por mamá. Ella no querría verte llorando". Willian Pacho/ Jugador del PSG y de la Tri

Esta fortaleza lo impulsó a consolidarse internacionalmente, concretar su traspaso al fútbol europeo y convertirse en el primer futbolista ecuatoriano en levantar la UEFA Champions League vistiendo los colores del Paris Saint-Germain.

La carta concluye con un mensaje cargado de poesía y gratitud eterna hacia la memoria de su madre. Pacho confiesa que, aunque nunca pudo tomarse una última foto junto a ella, guarda en su mente el recuerdo imborrable de Gladys sonriéndole al ritmo de la bachata, dedicándole cada despeje, cada victoria y cada título de su carrera al ángel que guía sus pasos desde el cielo.