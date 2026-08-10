EE.UU. anuncia USD 15,5 millones de ayuda a Colombia tras terremoto

Varias personas permanecen cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

Estados Unidos anunció, este lunes 10 de agosto de 2026, una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia, tras el terremoto que deja más de un centenar de muertos, decenas de heridos y destrucción.

"La Administración Trump destina 15,5 millones de dólares a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto", indicó en X el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Se está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo De La Espriella", señaló el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto más fuerte de la última década que dejó al menos 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Socorristas buscan sobrevivientes del terremoto en Colombia

Las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la AFP.

El sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 07:34 locales, según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.