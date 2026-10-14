Iglesia católica de Ecuador convoca a jornada de oración por la salud del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocó a una jornada de oración por el papa León XIV.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) convocó este miércoles 14 de octubre del 2026 a una jornada nacional de oración por la salud del papa León XIV, a propósito de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Sumo Pontífice.

A través de una carta dirigida a los católicos del país, los obispos ecuatorianos solicitaron que en la jornada se realicen actividades religiosas en las diferentes diócesis y comunidades para acompañar al Santo Padre.

La convocatoria está dirigida a parroquias, congregaciones religiosas, seminarios, movimientos apostólicos, colegios, universidades y otras instituciones vinculadas con la Iglesia católica.

Actividades en Ecuador por la salud del Papa

La Conferencia Episcopal propuso que las comunidades católicas organicen espacios de oración durante la jornada del miércoles, de acuerdo con sus posibilidades.

Entre las actividades sugeridas están:

Momentos de adoración eucarística.

Rezo del Santo Rosario por la salud del pontífice.

Oraciones por los médicos y el personal sanitario encargado de su atención.

Los obispos también plantearon incluir una intención especial durante las celebraciones eucarísticas, para pedir por la recuperación del Papa y por el equipo médico responsable de la intervención.

"Que desde cada rincón de nuestra Patria, desde la Costa, la Sierra, la Amazonía y Galápagos, suba al cielo una misma plegaria llena de amor por el Papa", señala el comunicado.

La Iglesia ecuatoriana pidió a sacerdotes y fieles difundir la convocatoria en sus comunidades y familias, con el propósito de que las actividades se desarrollen en distintas localidades del país.

Papa se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón

La convocatoria de la Iglesia ecuatoriana se realiza después de que el papa León XIV, de 71 años, fuera sometido el martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma.

Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había identificado un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. La intervención concluyó sin complicaciones, según la información difundida por el Vaticano.

Este miércoles 14 de octubre se informó que el pontífice pasó una noche tranquila y continúa bajo vigilancia médica. Se prevé que permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, mientras los especialistas determinan si necesitará tratamientos adicionales.

La jornada de oración también forma parte de una convocatoria regional promovida por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), que invitó a las conferencias episcopales de 22 países a acompañar la recuperación del pontífice.