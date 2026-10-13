¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el diagnóstico de cáncer del papa León XVI?

Momento de la llegada del papa León XIV al Hospital Universitario Gemelli de Roma antes de una operación

El papa León XIV fue operado, este martes 13 de octubre de 2026, de un tumor canceroso del pulmón. Así lo informó el Vaticano.

Al Sumo Pontífice le extirparon parte del pulmón derecho después de detectarle una masa cancerosa. Una fuente vaticana señaló que se estaban realizando más pruebas para determinar si el cáncer se había extendido.

León XIV fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma. "Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado.

🔗Lea más: https://t.co/PrTgjNrnJB 🚨😷El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana. El Vaticano prevé alrededor de una semana de hospitalización. Su recuperación genera expectativa ante la gira por Sudamérica, que incluye una visita a Lima, Perú, el 11 de noviembre. ✍️ @MacaLarreaTA #PapaLeonXIV #Vaticano #Perú #Salud #Actualidad — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 12, 2026

La intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias", añadió.

El comunicado transmitido por el Vaticano está firmado por el médico de referencia del Papa, el doctor Luigi Carbone, así como por el profesor Stefano Margaritora, que dirige el equipo de cirugía torácica que operó a León XIV.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma de pulmón es un tipo de cáncer que se desarrolla cuando determinadas células del tejido pulmonar comienzan a crecer de manera descontrolada. Forma parte del grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, que representan la mayoría de los diagnósticos de esta enfermedad.

Este tipo de tumor se origina en las células glandulares que producen sustancias como el moco. En los pulmones, suele aparecer en los alvéolos, pequeños sacos de aire que permiten el intercambio de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones.

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Aunque puede afectar a distintas zonas del órgano, el adenocarcinoma aparece con mayor frecuencia en la parte externa de los pulmones.

El adenocarcinoma es uno de los tipos de cáncer pulmonar más comunes. Según la información médica citada por la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, representa cerca del 40% de los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

En términos generales, este diagnóstico constituye más del 30% de todos los cánceres de pulmón y aproximadamente la mitad de los tumores de células no pequeñas.

A diferencia de otros tipos de cáncer pulmonar, el adenocarcinoma suele localizarse en las zonas periféricas del órgano y, en muchos casos, crece más lentamente que otras variedades, lo que facilita su detección.

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Los síntomas de los adenocarcinomas de pulmón incluyen: