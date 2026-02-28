Medios estatales confirman muerte del líder Alí Jamenei y familiares en ataques a Irán

Medios estatales iraníes informaron que cuatro familiares del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murieron en los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el sábado 28 de febrero de 2026.

Según la agencia semioficial Fars, entre los fallecidos figuran la hija, el yerno, la nuera y el nieto del ayatolá Jamenei.

Las noticias sobre estas muertes se difundieron mientras la ofensiva conjunta denominada Operación Furia Épica por partes del gobierno estadounidense e israelí impactó múltiples zonas de Irán con bombardeos aéreos.

El Gobierno iraní había reportado previamente daños en su infraestructura y ataques en varias provincias, aunque inicialmente no había confirmado detalles sobre víctimas de alto perfil.