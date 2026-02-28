Medios estatales confirman muerte del líder Alí Jamenei y familiares en ataques a Irán
Estos hechos se dieron en el contexto de una ofensiva militar conjunta que ha impactado diversas zonas del país.
Familiares de Alí Jamenei figuran entre las víctimas
AFP
28 feb 2026 - 22:04
Medios estatales iraníes informaron que cuatro familiares del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murieron en los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el sábado 28 de febrero de 2026.
Según la agencia semioficial Fars, entre los fallecidos figuran la hija, el yerno, la nuera y el nieto del ayatolá Jamenei.
Las noticias sobre estas muertes se difundieron mientras la ofensiva conjunta denominada Operación Furia Épica por partes del gobierno estadounidense e israelí impactó múltiples zonas de Irán con bombardeos aéreos.
El Gobierno iraní había reportado previamente daños en su infraestructura y ataques en varias provincias, aunque inicialmente no había confirmado detalles sobre víctimas de alto perfil.
