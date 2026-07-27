Megaincendio en Francia: Macron convoca reunión de crisis ante una inminente ola de calor

El megaincendio da una leve tregua, pero temen lo peor por nueva ola de calor

El megaincendio a las puertas de Burdeos, en el suroeste de Francia, registró este lunes "menos focos activos", pero el presidente, Emmanuel Macron, convocó una reunión de crisis cuando se teme que una nueva ola de calor empeore la situación.

Incendios gigantescos calcinaron decenas de miles de hectáreas en Europa y obligaron a evacuar a 325 000 personas en Francia y España. Los registrados en la región de Madrid disminuyeron "su avance", aunque tampoco están estabilizados.

Una "falsa calma" antes de los temidos 40 ºC

En Francia, Macron convocó una reunión de crisis de su gobierno. Aunque se enfrenta a varios incendios activos, el que más preocupa es el declarado al noroeste de Burdeos, que ya arrasó 42 000 hectáreas y obligó a evacuar a 220 000 personas.

Ante la magnitud del incendio, los ciudadanos también se movilizaron: agricultores ayudan a los bomberos con sus tractores para combatir el fuego y desconocidos acogen en sus casas a personas evacuadas de los lugares del siniestro.

"Entonces, vamos al auto. ¿Están listos? ¿Vamos?", dice Olivier Beaufils, un hombre de 54 años, en un pabellón deportivo convertido centro de acogida de emergencia a las tres personas evacuadas, entre ellas una pareja de ancianos, que albergará en su casa.

Martine Roques, de 75 años, confiesa que está más "tranquila": "Me siento, me siento más... Bueno, no tiene nada que ver, no hay comparación posible. Nos sentimos acogidos, se está bien, está limpio".

"Menos focos activos"

Tras varios días de avance ininterrumpido, "la situación se mantuvo globalmente estable durante la noche, sin cambios importantes que señalar", indicó en la mañana la prefectura local.

"Tenemos menos focos activos que ayer [domingo]. Las condiciones meteorológicas son favorables, con menos viento", declaró a AFP Wilfried Schneider, vocero del servicio departamental de incendios y socorro Sdis 33.

Pero "no podemos decir que el incendio está estabilizado", precisó. "Hemos estabilizado una situación que era completamente inestable, pero aún no tenemos el fuego bajo control", apuntó.

El regreso de una lluvia ligera y el rocío de la mañana dieron un poco de respiro a los bomberos, pero no bajan la guardia ante la ola de calor prevista a partir del martes, con máximas de hasta 40 ºC y viento seco.

"Se dan todas las condiciones para una reactivación del incendio", dijo a AFP Philippe de Gonneville, alcalde de Lège-Cap Ferret, cuyo municipio fue golpeado desde el inicio del incendio.

240 casas destruidas y bomberos heridos

En la carretera que une su localidad con Saint-Jean-d'Illac, se recorren decenas de kilómetros de bosque calcinado y aún humeante, así como varias casas destruidas donde se vislumbran fragmentos de vida, como una carretilla o un tobogán infantil.

En total, este incendio destruyó 240 viviendas, según la prefectura. Aunque no hubo víctimas civiles, 84 bomberos resultaron heridos, de los cuales diez tuvieron que ser evacuados.

Aunque está más controlado, los bomberos no lograron estabilizar por el momento otro incendio al sur de Burdeos, a la altura de Biscarrosse, que arrasó 3 600 hectáreas y obligó a evacuar a 30 000 personas, de las cuales 8 000 pudieron regresar a sus casas.

Los bomberos franceses también combaten incendios en el departamento de Var, cercano a Marsella, donde se evacuó a 2 000 personas, así como en la turística isla de Córcega y en los Alpes.

Los bosques se prenden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos están muy secos desde hace meses, una sequía agravada por el cambio climático y las recientes olas de calor excepcionales.