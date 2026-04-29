México captura a líder del CJNG alias 'El Jardinero'

A través de sus Fuerzas Especiales de México fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

El Gobierno de México aseguró que la captura de Audías Flores Silva, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue realizada de manera “íntegramente” nacional.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la detención se ejecutó en el estado de Nayarit por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad.

El funcionario enfatizó que, aunque existió intercambio de información con Estados Unidos, la operación en campo fue completamente mexicana.

La aclaración se produce en medio del debate sobre la cooperación bilateral en seguridad, tras recientes cuestionamientos por la posible participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de territorio mexicano.

García Harfuch subrayó que la colaboración internacional se mantiene “en estricto apego a la soberanía y jurisdicción territorial”.

Flores Silva era considerado un objetivo prioritario en México y Estados Unidos, con una orden de captura con fines de extradición emitida en Washington por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Además, enfrentaba investigaciones en México por homicidio y otras actividades criminales.

Según autoridades, el detenido operaba en varios estados, incluyendo Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, con una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El grupo también obtenía recursos mediante extorsión y otras actividades ilícitas.