México emite orden de arresto contra copropietario de Miss Universo por crimen organizado

Un juez federal de México emitió, este viernes 19 de diciembre del 2025, una nueva orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo.

Esta orden se emite después de que la Fiscalía General de la República lo declarara prófugo de la justicia y le retirara el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando ilegal de combustibles.

La investigación señala a Rocha Cantú como presunto integrante de una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido en México como huachicol, así como al tráfico de armas de fuego, en un esquema que, según la Fiscalía, incluía funciones de dirección y financiamiento dentro de la estructura criminal.

Con esta determinación, del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el central Estado de Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, queda sin efecto el criterio de oportunidad que le permitía colaborar como testigo en la investigación.

La orden se sustenta, entre otros puntos, en la "necesidad de cautela" expuesta por la autoridad, al señalar que no fue posible localizar a los imputados en los domicilios previamente registrados, por lo que la aprehensión se considera el medio necesario para conducirlos ante la justicia.

La investigación, hecha pública el pasado 15 de diciembre, detalla que Rocha Cantú fue requerido en diversas fechas entre el 8 y el 12 de diciembre para rendir declaración, sin que se presentara, luego de haber solicitado que su comparecencia se realizara de forma remota, al considerar que su seguridad había sido vulnerada.

Además, la orden advierte un riesgo de fuga, al referir "una probabilidad muy alta" de que el imputado no regrese a territorio mexicano, debido a los múltiples activos con los que cuenta dentro y fuera del país, así como a su poder económico.

En los "informes policiales se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado (...) actualizándose incluso el riesgo de sustracción debido a que en cualquier momento puede abandonar el país, debido a la capacidad económica con la que cuenta, dejando impune su actuar ilícito e irse a refugiar a otra nación", se señala en el documento.

El juez ordenó la detención de Rocha Cantú por el delito de delincuencia organizada, al considerar que la red investigada tenía como objetivo el tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

La Fiscalía también sostuvo que la organización buscaba cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, pero el juez indicó que no encontró pruebas suficientes para respaldar esa acusación.

Según el expediente judicial, Rocha Cantú, quien adquirió el 50% del certamen Miss Universo en 2024, habría desempeñado funciones de dirección y financiamiento dentro de la estructura criminal investigada, además de mantener vínculos con otros integrantes para obtener información y operar el presunto esquema.

Las autoridades mexicanas confirmaron el arresto de Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú, a quien se identifica como presunto líder de un grupo criminal dedicado al contrabando de combustible, armas y drogas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León, alias El Yaicob o El Lic, fue detenido de forma voluntaria el lunes pasado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Ciudad de México.