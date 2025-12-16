Fiesta en la llegada de Fátima Bosch, la Miss Universo 2025, a su natal Tabasco, en México

La llegada de la Miss Universo a su tierra natal en México

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México 2025, vivió una fiesta durante un desfile en Villahermosa, Tabasco, en México. Recorrió la ciudad en un carro alegórico y fue aplaudida. Bailó y disfrutó junto a su familia y dejó una escena anecdótica al finalizar el mismo.

Emocionada celebró haber ganado la edición número 74 de Miss Universo, realizada el pasado 20 de noviembre en Tailandia. Como parte de las actividades públicas de su reinado compartió actividades con su familia.

En los videos difundidos en redes se observa a Fátima Bosch bailando y saludando al público desde el carro alegórico, aparentemente disfrutando del momento.

Sin embargo, la situación cambió cuando una persona, presuntamente encargada de la logística del evento, se acercó para indicarle que debía bajar del vehículo. Al no obtener respuesta inmediata, otra persona la tomó por la cintura y la cargó.

Aunque Bosch reaccionó riendo mientras era retirada, el momento no pasó desapercibido entre usuarios, quienes rápidamente comenzaron a opinar sobre lo ocurrido.

Algunos compararon la escena con la película El diario de la princesa, mientras que otros sugirieron musicalizar el video con el audio viral “Ya vámonos Sofí”. Las críticas también se hicieron presentes.

Bosch es una modelo originaria de Tabasco que ganó Miss Universo 2025 en una polémica ceremonia celebrada en Tailandia. El certamen estuvo marcado por varios momentos intensos, comenzando con la discusión que la mexicana tuvo con el anfitrión, Nawat Itsaragrisil.

La joven, de 25 años, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente se especializó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, y también se formó en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés.

Además de la moda, Bosch tiene pasatiempos como la poesía, la pintura y la fotografía. ¿Cuánto mide Fátima Bosch? No creerás su estatura. Mide 1.74 metros de altura, de acuerdo con la lista oficial de candidatas a Miss Universo 2025.