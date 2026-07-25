Atropellamiento en Berlín deja un muerto y unos 16 heridos en desfile del Orgullo

Un hombre embistió a una multitud en el desfile del Orgullo LGBTIQ en Berlín.

Un vehículo embistió la noche de este sábado 25 de julio de 2026 a una multitud al margen del desfile del Orgullo Lgbtiq en Berlín, donde una persona murió y 16 fueron heridas, informó la policía, que busca a un sospechoso vinculado con "redes islamistas".

El desfile del Orgullo en Berlín es uno de los mayores de su tipo en Europa, una cita popular que convoca a mucho más que la comunidad LGBT y anima a numerosas organizaciones y empresas a hacerse presentes.

El portavoz de los bomberos de Berlín, Dominik Pretz, indicó que "17 personas fueron heridas, una de las cuales murió en el lugar" al ser intervenida.

El vehículo, de tipo utilitario, fue abandonado en el lugar de los hechos en el parque Tiergarten, una zona boscosa de la capital donde terminaba el desfile, según el vocero policial Florian Nath.

"Atropelló a varias personas causándoles heridas" poco antes de las 10 de la noche locales (20H00 GMT), informó en redes sociales la entidad policial, que asegura estar en una búsqueda activa de sospechosos.

Un sospechoso de la acción fue "identificado" pero aún no ha sido detenido, y tendría vínculos "con redes islamistas, según un portavoz policial.

Desde la mañana del domingo se movilizaron unos 2 200 policías para ubicar al sospechoso, o sospechosos, de la acción, según las autoridades.

Decenas de camiones de emergencia eran visibles y las autoridades levantaron una carpa en medio de la vía.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

"Váyanse a casa, por favor", pidieron también los organizadores.

Cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania. La mayoría de los participantes ya había abandonado el sector al momento de los hechos.

Ataque a la libertad

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

El canciller alemán Friedrich Merz pidió el sábado "esclarecer completamente" el incidente y dijo que fue un "acto abominable".

Merz y su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, "se comprometen con especial determinación a aclarar por completo este acto abominable y a garantizar que sea sancionado", dijo un portavoz en un comunicado.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, dijo que la "libertad de la ciudad ha sido atacada".

Afirmó en una publicación en X que "la reunión por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la manera más brutal".

Pulmón verde de la metrópolis, el bosque es también un lugar imprescindible para los turistas por tener en sus cercanías el Reichstag, la Columna de la Victoria y el zoológico.

Alemania ha sido testigo de otros incidentes en años anteriores. En febrero de 2025, en la víspera de las elecciones legislativas, un turista español fue apuñalado en el Monumento del Holocausto.

A principios de marzo, un joven sirio fue condenado a 13 años de prisión por este atentado de motivación islamista que, junto con otros cometidos especialmente por extranjeros, alimentó el auge de la extrema derecha alemana.

En el extremo sur del Tiergarten, en diciembre de 2016, un tunecino mató a 12 personas al embestir con un camión un mercado de Navidad, también en este caso un ataque de motivación islamista.