Milei arremete contra el socialismo en la Cumbre Iberoamericana

El presidente argentino, Javier Milei, llega a una sesión de la Cumbre Iberoamericana, en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid

Javier Milei, presidente de Argentina, equiparó al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantuvo enfrentamientos políticos.

El mandatario argentino quien ya hace dos semanas llamó "impresentable dictador" y "corrupto" a Sánchez en la capital española, hizo una declaración contra el socialismo en la sesión plenaria de la cumbre.

"Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento" Javier Milei, presidente de Argentina

"El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía", recalcó al criticar las "agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa", añadió Milei.

Interrogado sobre el pronunciamiento de Milei en la rueda de prensa tras el cierre de la cumbre, Sánchez evitó entrar en polémicas.

"Entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este, y el insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política". Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España

Por la mañana al abrirse el foro, marcado por la ausencia de muchos líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez se dieron un frío y breve apretón de manos.

Milei no acudió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena posterior ofrecida por el rey Felipe VI, en cambio se entrevistó con el jefe de la extrema derecha en España, Santiago Abascal.

En España, se desarrollarán las elecciones generales el 29 de noviembre y según las encuestas, la derecha ganaría los comicios, pero sin mayoría absoluta, por lo que para formar gobierno necesitaría el apoyo de la extrema derecha.

Algunos acuerdos de la Cumbre Iberoamericana

A esta edición asistieron solo siete presidentes latinoamericanos, entre ellos varios representantes de la derecha, José Antonio Kast, de Chile; Laura Fernández de Costa Rica; Rodrigo Paz de Bolivia, Nasry Asfura de Honduras.

Pese a esta reducida participación, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, afirmó que la organización "se reafirmó desde el punto de vista político", luego de que en la anterior, en Ecuador, solo asistieran cuatro presidentes y no hubiera declaración final por desacuerdos.

Parte de los acuerdos alcanzados se destaca uno referente a la inteligencia artificial, donde se espera desarrollar modelos de lenguaje alimentados con datos en español, portugués y lenguas originarias.

Honduras tomó el relevo para organizar en 2028 la próxima cumbre del bloque de 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra.