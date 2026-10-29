Restauración de ecosistemas alcanza un récord de 252 millones de hectáreas, según la ONU

Casi 150 países están logrando recuperar unos 252 millones de hectáreas de naturaleza, un nivel sin precedentes pero aún insuficiente para cumplir los objetivos mundiales para 2030, según un informe de Naciones Unidas publicado el jueves.

"Este informe da cuenta de la mayor operación de restauración jamás registrada", confirmó Doreen Robinson, directora adjunta de la división de ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una rueda de prensa en Nairobi.

Esto equivale a la superficie de un territorio del tamaño de Argentina o Argelia, precisamente la ONU.

Este informe se publicó durante la COP17 sobre biodiversidad, que se celebra hasta finales de esta semana en Armenia, donde los Estados intentan enderezar el rumbo de sus compromisos en esta materia.

Los esfuerzos de restauración registrados en 149 países comprenden principalmente áreas terrestres, con 232 millones de hectáreas, lo que representa la del objetivo fijado en este tipo de mitades ecosistemas, según la ONU.

En cambio, estas iniciativas solo afectarán 11 millones de hectáreas en aguas continentales y 5,7 millones de hectáreas en aguas marinas y costeras, según el informe.

Esto sigue estando "muy por debajo de los objetivos fijados" en los ecosistemas de agua dulce y los marinos y costeros, que "se están degradando a un ritmo especialmente rápido", advirtió la ONU.

Los Estados se han comprometido a realizar esfuerzos para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger el planeta en el marco de una iniciativa llamada Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030).

Este plan contempla un acuerdo internacional adoptado en 2022 denominado Kunming-Montreal, cuyo objetivo es proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas al final de la década.

El informe destaca que estas políticas también crearon un millón de puestos de trabajo en este sector, con el objetivo trazado de alcanzar los 32 millones de empleos de aquí a 2030.

Sin embargo, el ritmo de los esfuerzos de restauración aún debe "triplicarse" para alcanzar los objetivos fijados de mil millones de hectáreas, según el informe, que también reclamará aumentar la financiación considerablemente, sobre toda la privada.

China está muy por delante de las demás regiones en materia de restauración terrestre, con 137 millones de hectáreas, por delante de Mongolia, Kazajistán y Etiopía.