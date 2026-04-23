Milei prohíbe acceso de la prensa a la Casa Rosada por supuesto espionaje

El Gobierno Argentino prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

La administración de Milei justificó la suspensión del sistema de huellas dactilares método habitual de acceso para la prensa como una medida preventiva. Según el Secretario de Comunicación, Javier Lanari, la decisión responde a una denuncia de la Casa Militar.

Puntos clave de la investigación:

Presunta red rusa: El Gobierno sospecha de una campaña mediática impulsada por agentes rusos contra Milei desde 2024.

El Gobierno sospecha de una campaña mediática impulsada por agentes rusos contra Milei desde 2024. Denuncia a Todo Noticias: Dos periodistas de la cadena TN enfrentan una demanda penal por supuestas filmaciones en zonas restringidas del palacio.

Dos periodistas de la cadena TN enfrentan una demanda penal por supuestas filmaciones en zonas restringidas del palacio. Bloqueo total: Pese a que las denuncias son puntuales, la restricción afectó a la totalidad de los comunicadores.

Pese a que las denuncias son puntuales, la restricción afectó a la totalidad de los comunicadores. Sugerencia Multimedia: Insertar aquí el post de Javier Lanari en X explicando la medida y el polémico mensaje de Milei "NOL$ALP".

"Ni en la dictadura": El rechazo de los periodistas (H2)

Los comunicadores afectados emitieron un comunicado urgente calificando la medida como discrecional y sin notificación previa. Aseguran que este bloqueo no tiene precedentes en la historia reciente del país.

Libertad de prensa: Los acreditados denuncian una "avanzada explícita" contra el derecho a la información.

Los acreditados denuncian una "avanzada explícita" contra el derecho a la información. Sin precedentes: El gremio señaló que ni siquiera durante la última dictadura militar se restringió el acceso de esta manera.

El gremio señaló que ni siquiera durante la última dictadura militar se restringió el acceso de esta manera. Hostilidad recurrente: Amnistía Internacional ya ha alertado sobre el acoso judicial y los ataques verbales de Milei hacia la prensa.

Amnistía Internacional ya ha alertado sobre el acoso judicial y los ataques verbales de Milei hacia la prensa. Sugerencia Multimedia: Insertar galería de fotos o video de los periodistas esperando en los exteriores de la Casa Rosada.

Javier Milei reforzó su postura en redes sociales, refiriéndose a los periodistas denunciados como "delincuentes" y tildando a la mayoría de la prensa de "basuras inmundas".