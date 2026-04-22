El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará Ecuador el 30 de julio
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, indicó que el presidente de ese país, Santiago Peña, cumplirá una amplia agenda en Ecuador.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizará una visita oficial a Ecuador.
EFE
Fecha de publicación
22 abr 2026 - 15:29
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizará una visita oficial a Ecuador, la primera desde que asumió el poder en 2023, el próximo 30 de julio para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.
Santiago Peña cumplirá "una amplia agenda", informó este miércoles, 22 de abril de 2026, el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.
En una conferencia de prensa, Ramírez señaló que los presidentes hablarán sobre seguridad, comercio e inversiones, sin adelantar otros detalles de la visita.
El canciller apuntó que Peña viajará a Ecuador por una invitación de su homólogo ecuatoriano. Además, Ramírez confirmó que Peña tiene planeado reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei.
"Estamos trabajando con mi colega, el canciller Pablo Quirno, para poder confirmar una próxima visita del presidente Santiago Peña a la República de Argentina para reunirse con su par Javier Milei. Eso no se va a realizar esta semana, como anunciaron en algunos medios, no lo hemos confirmado desde el Gobierno en ningún momento", dijo.
