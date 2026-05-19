La basílica Sagrada Familia alcanza su altura final y marca un hito histórico en Barcelona

La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo: Un nuevo récord para Barcelona

La emblemática Basílica de la Sagrada Familia alcanzó oficialmente su altura definitiva tras la instalación de la pieza final en la torre central, culminando así una de las etapas más importantes de su construcción.

El histórico templo diseñado por Antoni Gaudí inició sus obras en 1882 y, más de un siglo después, logra completar su estructura principal, convirtiéndose en un nuevo símbolo del patrimonio arquitectónico mundial.

Un momento histórico para Barcelona

La colocación de la última pieza marca el cierre de una fase clave en uno de los proyectos arquitectónicos más largos y reconocidos del planeta.

La Sagrada Família es considerada la obra maestra de Gaudí y uno de los destinos turísticos más visitados de Barcelona.

Aún faltan detalles finales

Aunque la estructura principal ya alcanzó su altura definitiva, el monumento entra ahora en una etapa de acabados, adecuaciones y detalles interiores antes de considerarse completamente finalizado.

La basílica continúa siendo uno de los máximos referentes de la arquitectura modernista y un ícono cultural de España.