Fiscalía aclara que videos difundidos en redes no forman parte del caso ‘Apagón’

Audiencia de formulación de cargos en caso Apagón de la empresa Progen, en la Corte Nacional de Justicia.

La Fiscalía General del Estado se pronunció sobre los videos y publicaciones que han circulado en redes sociales relacionados con el denominado caso “Apagón”, investigación por presunto peculado vinculada a contratos de emergencia con la empresa Progen Industries LLC.

La institución aclaró este martes 19 de mayo de 2026 que esos videos no forman parte del expediente fiscal ni han sido incorporados oficialmente como elementos de convicción dentro del proceso penal.

El comunicado se publicó luego de que se viralizaran un video de los miembros de la comisión que verificó equipos de Progen en 2024, en Houston.

Fiscalía dice que hay más de 150 elementos de convicción

Según informó la Fiscalía, la investigación cuenta actualmente con más de 150 elementos de convicción puestos en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia.

La Fiscalía sostuvo que todas las pruebas que sustentan la acusación están plenamente identificadas dentro del expediente y fueron incorporadas conforme al procedimiento legal.

“Los videos que circulan en redes sociales, al momento, no forman parte del expediente fiscal ni constituyen elementos de convicción procesalmente incorporados dentro de esta causa”, indicó la institución.

Investigación busca determinar perjuicio al Estado

El caso “Apagón” investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia suscritos con Progen Industries LLC.

De acuerdo con Fiscalía, el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 104 millones.

En este proceso, la institución ya formuló cargos contra 21 personas. La entidad señaló que durante la instrucción fiscal continuará recabando elementos de cargo y descargo para determinar posibles responsabilidades dentro del caso.

Además, aseguró que el objetivo es garantizar transparencia en todas las etapas del proceso.