Rescatan con vida a 23 mineros atrapados en una mina de oro en Colombia; 48 horas bajo tierra

Equipos de brigadistas rescataron este miércoles con vida a los 23 mineros que llevaban 48 horas atrapados en el socavón de una mina de oro situada en el noroeste de Colombia.

Según indicó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en X, los 23 trabajadores fueron "evacuados con vida tras permanecer bajo tierra" desde el lunes, cuando ocurrió el derrumbe del socavón en la mina La Reliquia, situada en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, y explotada por la compañía canadiense Aris Mining.

La ANM había informado en un primer momento de la presencia de al menos 25 trabajadores atrapados tras el accidente, pero posteriormente confirmó que en el lugar solo se encontraban 23.

La emergencia fue atendida "por brigadistas de la empresa Aris Mining y por el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó", añadió la información.

Por su parte, la sociedad Minera la Reliquia SAS explicó que "se ha garantizado el suministro de alimentos, hidratación y aire comprimido mientras avanzan las labores de rescate", lo que ha permitido que las personas que todavía se encuentran en el interior permanezcan "en buen estado de salud".

El colapso se reportó el lunes en el acceso principal de la mina "que está ubicado a unos 80 metros de la superficie" hacia las 11:00 hora local (16:00 GMT).

En junio pasado, en otra mina de Segovia, 18 mineros estuvieron atrapados por horas, pero finalmente también fueron rescatados sanos y salvos.

Por otro lado, Defensa Civil informó el último sábado que, luego de nueve días de labores de rescate, fueron hallados sin vida siete mineros que trabajaban en una mina de oro ilegal en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), después de un desprendimiento de tierra.