Misa del papa León XIV en Chiclayo atraerá a más de un millón de creyentes

El papa León XIV en la Santa Misa en la basílica de Luján, Argentina, el 11 de noviembre de 2026

Perú vivirá un momento histórico este viernes 13 de noviembre, el sumo pontífice oficiará una misa multitudinaria a partir de las 10:30 en la explanada de las Pampas de Pimentel, ubicada a unos 40 minutos de Chiclayo.

La organización de este evento religioso tiene contemplada la asistencia de cerca de un millón de personas en un territorio significativo para León XIV, donde ejerció como misionero y fue conocido localmente como el "padre Roberto".

Se conoce que el ingreso de los peregrinos sea desde la noche de este jueves 12 de noviembre pues las puertas de acceso se habilitarán desde las 20:00 y se cerrarán a las 08:00 del viernes, dos horas y media antes del inicio de la liturgia.

Detalles del altar y acompañamiento para la misa

En las horas previas, los equipos técnicos hacen arreglos a la explanada y el escenario principal, cuya estructura incorpora elementos de la identidad cultural del norte peruano y de la tradición católica regional.

El altar es de 80 metros de largo por 30 metros de altura. La cúpula central está revestida con carrizos y flanqueada en sus extremos por caballitos de totora, embarcaciones tradicionales de la costa norteña.

En la estructura se exhiben seis imágenes de santos vinculados a la historia religiosa de la región: San Francisco Solano, San Martín de Porres, San José, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías.

Y al costado izquierdo del altar se ubicará el coro papal, conformado por más de 500 integrantes provenientes de Trujillo, Piura, Lima, Eten, Chiclayo y una delegación llegada desde Ecuador.

Próximas misas de León XIV en Perú

El calendario oficial del papa León XIV contempla otras tres celebraciones eucarísticas masivas antes de su retorno al Vaticano el 16 de noviembre: