¿Qué pasa con la deuda de una tarjeta de crédito si el titular muere o tiene una enfermedad catastrófica?

Las tarjetas de crédito tendrán una nuevas reglas en Ecuador tras un resolución de la Junta.

¿Qué ocurre con las deudas pendientes de una tarjeta de crédito cuando su titular fallece o es diagnosticado con una enfermedad catastrófica? La última resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria establece nuevas disposiciones sobre la cobertura del seguro de desgravamen en Ecuador.

La normativa contempla que este seguro cubra la totalidad del saldo pendiente de la tarjeta de crédito cuando se produzcan determinados eventos, siempre que exista una póliza contratada y se cumplan sus condiciones.

El artículo 55 señala que el titular podrá contratar un seguro de desgravamen para cubrir sus obligaciones. Por tanto, la deuda no se elimina automáticamente por el fallecimiento o enfermedad del titular.

¿En qué casos el seguro cubre la deuda de la tarjeta?

Según la resolución, el seguro de desgravamen contratado deberá cubrir el saldo pendiente cuando ocurra alguno de estos eventos:

Fallecimiento del titular , debidamente certificado por la autoridad competente.

, debidamente certificado por la autoridad competente. Discapacidad sobreviniente del 50% o más , es decir, una discapacidad que se presenta después de la contratación.

, es decir, una discapacidad que se presenta después de la contratación. Enfermedad catastrófica o de alta complejidad sobreviniente, determinada por la autoridad nacional competente conforme a la ley.

En los casos de enfermedad catastrófica y discapacidad, la resolución exige que la condición sea sobreviniente. Por ello, no basta con presentar cualquier diagnóstico para que la cobertura se active.

Además, las condiciones, coberturas y exclusiones deben estar detalladas en el contrato del seguro y contar con la aceptación expresa del tarjetahabiente.

¿El banco puede seguir cobrando la deuda?

La normativa establece que, una vez ocurrido y notificado uno de los eventos cubiertos, la entidad emisora o administradora de la tarjeta deberá suspender el cobro del saldo adeudado.

También deberá detener la generación de nuevos intereses, gastos y otros cargos relacionados con la deuda existente a la fecha del siniestro.

Posteriormente, la entidad financiera tendrá que presentar el reclamo correspondiente ante la aseguradora para recuperar el valor pendiente.

Esto significa que el procedimiento de cobertura se tramita entre la entidad financiera y la compañía de seguros, conforme a las condiciones establecidas en la póliza.

¿Qué ocurre si existen cuotas pendientes del seguro?

La resolución también contempla el caso de los titulares que mantienen pagos pendientes con la aseguradora.

Según el artículo 55, la existencia de obligaciones pendientes de pago del seguro no podrá utilizarse, por sí sola, como motivo para negar la cobertura.

En ese escenario, los valores adeudados deberán compensarse con el monto que corresponda pagar por el seguro de desgravamen.

Asimismo, las entidades financieras no podrán exigir ni cobrar seguros complementarios vinculados al desgravamen sin la autorización del beneficiario.

¿Qué deben revisar los usuarios de tarjetas de crédito?

Para conocer si una deuda cuenta con esta protección, el titular debe verificar si contrató un seguro de desgravamen y revisar las condiciones de su póliza.

Es importante identificar los eventos cubiertos, las exclusiones, el procedimiento de notificación y los documentos necesarios para presentar una solicitud.

La resolución establece las obligaciones generales de las entidades financieras, pero no determina un listado específico de documentos ni un plazo único para que las aseguradoras resuelvan estos casos.

La normativa entró en vigor el 6 de noviembre de 2026. Además, concedió seis meses a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador para adecuar sus regulaciones a las nuevas disposiciones.