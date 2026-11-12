Camisetas, rosarios y figuras coleccionables impulsan el comercio por la visita de León XIV

La del papa León XIV a Perú genera una intensa actividad comercial en ciudades como Lima y Chiclayo.

La llegada del pontífice nacionalizado peruano hizo que comerciantes y emprendedores generen una variada oferta de artículos personalizados y recuerdos religiosos para los miles de fieles y turistas que se congregaran en los eventos públicos.

En Lima, en el distrito comercial de Gamarra y en el centro histórico se puede observar la venta de prendas y objetos alusivos al obispo de Roma.

Entre los productos que destacan se encuentran: camisetas con diseños personalizados que ilustran al pontífice vistiendo prendas tradicionales, rosarios, llaveros, posters y hasta figuras coleccionables.

Algo que ha llamado la atención es como los comerciantes combinan elementos tradicionales del catolicismo con piezas de diseño contemporáneo para acercarse a todos los públicos.

En las cercanías de las iglesias se venden retratos, fotografías impresas, cirios, velas con la imagen de León XIV figura junto a santos y figuras locales.

Piezas coleccionables y juguetes como "Funko Papa", figuras de vinilo, peluches y fuentes de agua decorativas con la silueta tridimensional del pontífice son parte de la innovación de los comerciantes.

Impacto al comercio local

Más allá de la venta de artículos del papa, la movilización de peregrinos nacionales y extranjeros representa un dinamizador económico para varios sectores productivos.

Industrias como la gastronomía, el transporte terrestre y aéreo, y servicios de hospedaje, registran un aumento en su actividad operativa debido a la afluencia de visitantes.

Los pequeños negocios también logran posicionar productos de identidad local y mover la economía local.