Montañista nepalí relata cómo sobrevivió una semana perdido en el Everest

El nepalí que sobrevivió milagrosamente una semana solo en las laderas del Everest, incluidos tres días en el fondo de una grieta, cómo logró escapar de la muerte.

"Estoy muy feliz de haber vuelto, pensé que iba a morir allí", dijo Dawa Sherpa el jueves, mientras se recupera en un apartamento de la capital de Nepal, Katmandú, junto a su familia.

Dawa Sherpa, de 57 años, fue hallado el 4 de junio, cerca del campamento base del techo del mundo (8.849 metros), tras una semana desaparecido.

Apodado Hillary en referencia al legendario alpinista Edmund Hillary, este nepalí trabajaba como cocinero en el Campamento 2 del Everest para una pequeña empresa que organiza expediciones, Himalayan Traverse Adventure.

Pero ésta le había pedido que sustituyera a un guía, a pesar de que nunca antes había alcanzado la cumbre del Everest.

Dawa Sherpa subió hasta el Balcony, a unos 8.400 metros de altitud, el 28 de mayo, antes de descender al Campamento 4 al caer la noche junto al montañista británico Chris Thrall, el polaco Mariusz Chmielewski y el guía Pasang Kaji Sherpa.

Chris Thrall fue la última persona que vio a Dawa Sherpa, cuando se encontraban a unos 7.900 metros de altitud.

Dawa Sherpa explica que le faltaba oxígeno y que le dijo a Thrall que siguiera sin él. "Le dije que continuara, que yo lo alcanzaría", cuenta.

"Pero cuando mi oxígeno se agotó, ya no podía mover ni las manos ni los pies. Así que me quedé colgado de la cuerda durante unos treinta minutos".

Solo y exhausto, avanzó lentamente hasta una tienda de campaña y allí encontró unos fideos.