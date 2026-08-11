¿Cuándo jugará Willian Pacho con el PSG la final de la Supercopa de Europa?

El telón del fútbol europeo de élite volverá a levantarse este miércoles 12 de agosto de 2026. A las 14:00 (hora de Ecuador), el imponente Red Bull Arena de Austria será el escenario donde se definirá al nuevo supercampeón del continente: el Paris Saint-Germain, vigente rey de la Champions League, y el Aston Villa, sorpresivo e implacable monarca de la Europa League.

Sin embargo, para la afición sudamericana, todas las miradas estarán puestas en un solo hombre: el zaguero ecuatoriano Willian Pacho, portador del dorsal 51.

La presencia del ecuatoriano en el once del PSG no es una coincidencia, es la consolidación de un año espectacular. A sus 24 años, el central nacido en Quinindé se ha convertido en el pilar fundamental del esquema táctico de Luis Enrique.

Apenas en mayo pasado, Pacho fue titular indiscutible en la final de la UEFA Champions League, donde el cuadro parisino venció al Arsenal en una tensa tanda de penales, logrando el bicampeonato europeo y coronando al ecuatoriano como el líder defensivo a largo plazo del club.

Pacho llega a esta cita tras una temporada con agenda llena. Luego de su éxito europeo, disputó la Copa del Mundo 2026 con la selección de Ecuador, que llegó hasta octavos de final, donde cayeron ante México. Se tomó un merecido descanso y rápidamente se reincorporó a los trabajos de pretemporada en Francia.

El PSG llega a esta final con un empate 1-1 ante el Manchester United en Suecia, la actuación del ecuatoriano ha sido impecable. En ese último amistoso, Pacho disputó 61 minutos con un 100% de efectividad, demostrando que su estado físico y mental está a tope para enfrentar el Aston Villa, dirigida por Unai Emery.

El rival no será nada fácil. Los "Villanos" ingleses llegan motivados tras haber aplastado 3-0 al Freiburg en la final de la Europa League, rompiendo una sequía internacional que arrastraban desde 1982.

El encuentro de este miércoles representa mucho más que el primer título de la temporada 2026-2027; es la oportunidad perfecta para que Willian Pacho vuelva a levantar un trofeo internacional.

Con la memoria de su fallecida madre siempre presente en su número 51, el zaguero ecuatoriano saltará a la cancha no solo para resguardar la portería del Paris Saint-Germain, sino para seguir demostrando que el fútbol ecuatoriano tiene en sus filas a uno de los mejores defensores del planeta.

Pacho y el PSG buscarán imponer su jerarquía ante un Aston Villa hambriento de gloria. En Ecuador y en París, la expectativa es máxima para ver si "El Muro Tricolor" añade otra medalla de oro a su ya envidiable vitrina europea.