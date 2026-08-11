Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una ceremonia íntima en Portugal

La pareja anunció su matrimonio en redes sociales con una fotografía de sus anillos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron un nuevo paso en su relación y se convirtieron en esposos. El futbolista portugués, de 41 años, y la modelo e influencer, de 32, contrajeron matrimonio civil. El anuncio se hizo este martes 11 de agosto de 2026 en Cascais, Portugal, después de nueve años de relación.

La pareja confirmó la noticia en redes sociales con una fotografía de sus manos, en la que ambos muestran sus alianzas. La imagen fue acompañada por un breve mensaje: “C&G”, con el que hicieron público el enlace.

Un año después del compromiso

La boda ocurrió exactamente un año después de que Georgina Rodríguez anunciara públicamente su compromiso con Ronaldo. El 11 de agosto de 2025, la modelo publicó una fotografía de su mano sobre la del futbolista y mostró un llamativo anillo de diamantes de corte ovalado.

Desde entonces, la fecha y los detalles de la boda habían generado expectativa entre sus seguidores. Finalmente, la ceremonia civil se realizó en Portugal, país natal del delantero.

Ronaldo y Rodríguez son padres de Alana, de 8 años, y Bella, de 4. El futbolista también tiene a Cristiano Jr., de 16 años, y es padre de los mellizos Eva y Mateo, de 9 años.

La familia atravesó además un momento doloroso en 2022, cuando falleció Ángel, el hermano mellizo recién nacido de Bella. Ronaldo y Rodríguez comunicaron entonces públicamente la muerte del bebé.

La relación comenzó en 2016, cuando Rodríguez trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci. Un año después, ambos aparecieron juntos públicamente durante la gala de los premios The Best FIFA Football Awards, celebrada en Zúrich.

En mayo de 2017, Ronaldo hizo oficial su relación al publicar una fotografía junto a Rodríguez en Instagram. Desde entonces, la pareja consolidó su relación y comenzó a formar una familia.