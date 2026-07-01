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Fallece Michael Byrne, actor de Harry Potter, Indiana Jones y Braveheart

Michael Byrne murió a los 82 años el pasado 20 de junio. Su fallecimiento se conoció días después mediante un obituario publicado por su familia en Reino Unido.

Muere el actor Michael Byrne, villano de 'Braveheart' o 'Indiana Jones', a los 82 años

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Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizado:

01 jul 2026 - 16:21

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El actor británico Michael Byrne, conocido por su participación en películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, Braveheart e Indiana Jones y la Última Cruzada, falleció el pasado 20 de junio a los 82 años. 

La noticia se hizo pública varios días después, cuando su familia confirmó el deceso a través de un obituario publicado en Reino Unido.

La familia no ha revelado la causa de la muerte. Medios británicos señalaron que Byrne estuvo acompañado por su exesposa, Carole Nimmons, durante sus últimos días, pero no informaron sobre enfermedades o antecedentes médicos relacionados con su fallecimiento.

Una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro

Con una carrera de más de cinco décadas, Michael Byrne se consolidó como uno de los actores de reparto más reconocidos del Reino Unido

En el cine interpretó al padre de Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, al oficial alemán Vogel en Indiana Jones y la Última Cruzada y al despiadado Smythe en Braveheart.

Su trayectoria también incluyó numerosas producciones para televisión y teatro, donde trabajó en series británicas de prestigio y en montajes de la Royal Shakespeare Company, convirtiéndose en un rostro habitual de la interpretación británica durante varias décadas.

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