Trata en Ecuador: explotación sexual, trabajo forzoso y cibercrimen acorralan a víctimas

Varios delito de trata de personas atraviesan a Ecuador, por lo que la Policía Nacional tiene identifcado cómo es la forma de operar de estas bandas.

La trata de personas se consolida como una de las manifestaciones más severas del crimen organizado transnacional en el Ecuador.

Calificado como una forma de "esclavitud moderna", este delito no solo degrada la dignidad humana, sino que convierte a las personas en mercancías explotables de forma recurrente para generar réditos económicos ilícitos.

Así lo advierte el teniente coronel Edwin Íñiguez, jefe de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional (UNAT).

La autoridad explicó en entrevista con Teleamazonas que, para que se compruebe la trata de personas, deben concurrir tres elementos esenciales:

La acción: captar, transportar, acoger

captar, transportar, acoger El medio coercitivo: engaño, amenaza, fuerza o abuso de vulnerabilidad

engaño, amenaza, fuerza o abuso de vulnerabilidad La finalidad: explotación sexual, laboral, servidumbre o mendicidad

No obstante, en el caso de menores de edad, los medios coercitivos no requieren ser probados; basta la acción y la finalidad.

La acción, el medio coercitivo y la finalidad son las tres características de la trata de personas, que son investigadas por las autoridades en diferntes casos en Ecuador. Pexels

Tipos de trata de personas

De acuierdo con el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los tipos de trata de personas identificados son:

La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos

La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.

La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.

Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.

La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.

La mendicidad.

Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.

Cualquier otra modalidad de explotación.

Explotación sexual y redes

Dentro de las ocho modalidades que tipifica el COIP, la explotación sexual se mantiene como la de mayor recurrencia en el país.

Un caso de alto interés en 2026, se registró en el valle de los Chillos y evidenció la operatividad de estas mafias.

Según Íñiguez, una organización internacional captó a nueve mujeres extranjeras en su país de origen y financió su traslado.

"A diferencia de un robo donde la mercancía es un objeto, en la trata de personas la mercancía es el ser humano. A una persona la explotan múltiples veces al día, generando réditos para el victimario a costa de su dignidad. Detrás de cada cifra hay una historia devastadora." Edwin Íñiguez, jefe de la UNAT.

Al llegar a Ecuador, les retiraron los pasaportes, las confinan en un inmueble y les impusieron deudas infladas de hasta USD 1 800 que no podían saldar.

Según el oficial, así eran amenazadas con ser entregadas a bandas criminales como el 'Tren de Aragua'.

La intervención policial logró el rescate de las víctimas y una condena unánime de 22 años de cárcel para cinco administradores.

Según la Unidad de la Trata de Personas, la explotación sexual se mantiene como la de mayor recurrencia en Ecuador. Pexels

Caso Camboya

A la par, la Policía ha detectado redes transnacionales de explotación laboral.

El jefe de la UNAT destaca el denominado Caso Camboya, en el que ciudadanos ecuatorianos fueron captados con falsas promesas de empleo en Tailandia.

Luego, los trasladaban a Camboya, donde se les despojó de sus documentos y se los obligó a trabajar en call center dedicados a estafas internacionales.

Pornografía infantil y cibercrimen

Otra de las líneas de investigación prioritarias es la pornografía y el abuso sexual infantil.

La UNAT trabaja en coordinación con agencias internacionales como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y otras plataformas para procesar miles de informes digitales enviados por algoritmos de empresas como Meta, Google y Microsoft.

Íñiguez enfatizó que el COIP sanciona de forma autónoma tanto a quien graba o produce este material (artículo 103) como a quien lo descarga, almacena, posee o comercializa a través de grupos cerrados en redes (artículo 104).

Asimismo, alertó que en los casos de producción nacional, los agresores suelen pertenecer al entorno protector primario de los niños (padres, padrastros, tíos o hermanos).

Los casos de pronografía infantil son otras de las líneas de investigación prioritaria para la UNAT. Pexels

Cifras, balance, detenciones y rescates

Las estadísticas de la UNAT reflejan la operatividad policial desplegada en el país durante el último año y lo que va del 2026:

Crifras de 2025 y 2026 manejadas por la Unidad contra la Trata de Personas en Ecuador. Generado con IA

En el transcurso de 2026, las unidades especializadas han ejecutado 55 operativos específicos contra la trata de personas , logrando la detención de 60 implicados y el rescate de 67 víctimas.

Sumando las acciones contra el tráfico ilícito de migrantes y delitos relacionados, el saldo de este año registra 73 intervenciones, 90 aprehendidos y 81 personas puestas a buen recaudo.