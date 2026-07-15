El rey de España Felipe VI asistirá el domingo a la final del Mundial 2026

El Rey de España junto a su familia durante el partido de 'La Roja' contra Francia.

El rey de España Felipe VI asistirá el domingo 19 de julio a la final del Mundial de Fútbol 2026 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, anunció este miércoles 15 de julio la Casa Real.

El anuncio se dio un día después de que la selección española logró su clasificación al vencer a Francia en las semifinales.

"Irán los cuatro", informó la Casa Real a la AFP, indicando que junto al rey Felipe VI acudirán también la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

España se enfrentará a Argentina el domingo a las 14:00 por la final de la Copa del Mundo, Los finalistas se definieron en el partido de este miércoles en el que la albiceleste venció 2-1 a Inglaterra.

Un show sin precedentes en la final

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium marcará un hito histórico en el entretenimiento deportivo gracias a una alianza sin precedentes con la organización Global Citizen.

Por primera vez en un Mundial de fútbol, se romperá la tradición de los descansos de quince minutos para dar paso a un masivo espectáculo de medio tiempo al más puro estilo del Super Bowl de la NFL.

Esta ambiciosa producción no solo busca entretener a los millones de espectadores en todo el planeta, sino también apoyar y visibilizar fondos educativos globales a través de la música y la cultura popular.