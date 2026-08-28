Reportaje internacional expone corrupción en operativos contra la criminalidad en Ecuador.

El crimen organizado en Ecuador ha alcanzado niveles de penetración institucional que dificultan la lucha contra el narcotráfico.

Así lo reveló un exhaustivo reportaje de la cadena internacional BBC, publicado este 27 de agosto de 2026, que se adentró en el territorio controlado por las bandas en Durán.

Un trabajo de inmersión de Ola Guerin, corresponsal internacional sénior en Ecuador de la BBC.

La investigación periodística expone cómo la corrupción policial y judicial frena las operaciones del Estado en las zonas más violentas del país.

Hablaron con las bandas

Un jefe de una banda armada en la zona, identificado bajo el seudónimo de Jonathan, admitió a la BBC que mantiene en su nómina a miembros de la fuerza pública.

"Tengo a cuatro policías a sueldo. Cada vez que van a hacer un operativo me llaman, me dicen que me vaya y cuando llegan no encuentran nada" Jonathan, miembro de una banda.

El delincuente dijo a la cadena internacional que este sistema de alerta temprana le cuesta entre USD 1 500 y USD 2 000 mensuales.

Además, admitió sin tapujos haber participado en al menos ocho asesinatos y aseguró que la violencia "es un ciclo sin fin que nunca terminará".

Enemigos en la propia institución

La versión del líder criminal coincide con las advertencias de los propios mandos policiales en territorio.

El capitán de policía Jean Carlos Bustamante , quien lidera operativos en sectores dominados por la banda Los Águilas, confirmó la gravedad de la infiltración en el reportaje.

"Tenemos muchísima gente mala dentro de nuestra unidad, dentro del Estado, dentro de la política. Están a sueldo de las pandillas" Capitán Jean Bustamante a la BBC

Los uniformados denuncian que las bandas utilizan su poder económico para comprar leyes, jueces y políticos.

De acuerdo con la entrega, esto provoca que los detenidos sean liberados al poco tiempo.

Intentos de soborno a policías

La presión del narcotráfico sobre las fuerzas del orden se manifiesta de manera constante a través de amenazas e intimidaciones.

Un agente policial reveló a la BBC, bajo reserva de identidad, que fue contactado por mensajería directa para recibir un soborno millonario a cambio de colaborar.

Pese a rechazar la oferta, el uniformado descubrió que infiltrados en la institución conocían con exactitud sus horarios y desplazamientos.

Conflicto marcado por la impunidad

Aunque las autoridades registran una reducción en la tasa de homicidios en Durán durante el primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad se mantiene.

El informe de la BBC resalta que el 70% de la cocaína que se envía a Europa y Estados Unidos transita por territorio ecuatoriano.

Los agentes en territorio advierten que mientras persista la corrupción en el sistema de justicia, la captura de sospechosos tendrá un impacto limitado frente al avance del crimen organizado.