Mueren tres marinos indios tras ataque de EE.UU. a petrolero frente a Omán

Tres marinos indios que viajaban a bordo de un petrolero atacado por Estados Unidos frente a las costas de Omán están muertos, indicó este jueves el ministro indio de la Marina Mercante.

Inicialmente, los tres marinos fueron dados como desaparecidos tras este ataque ocurrido el miércoles contra un petrolero con pabellón de Palaos, el M/T Settebello, frente a la costa omaní.

"Lamentablemente, se ha confirmado ahora la muerte de los tres marinos indios inicialmente dados como desaparecidos, después de que los cuerpos fueran localizados e identificados", indicó el ministro Sarbananda Sonowal en su cuenta de X.

El miércoles, Estados Unidos dijo haber dejado fuera de servicio el petrolero M/T Settebello, que según afirmó intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por la administración Trump.