Día del Deporte Ecuatoriano: Atletas Olímpicos y de Élite

Cada 26 de julio se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano.

Cada 26 de julio, Ecuador celebra el Día del Deporte Ecuatoriano. Esta fecha honra el triunfo del marchista Jefferson Pérez, quien ganó la primera medalla de oro olímpica para el país en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

La victoria de Pérez en los 20 km marcha ocurrió el 26 de julio de 1996 con un tiempo de 1:20:07.

Este día fue instituido el 26 de julio de 1997 mediante el acuerdo ministerial del Ministerio de Educación y Cultura, durante el gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén.

El Estado estableció esta fecha para recordar el esfuerzo y motivar a las nuevas generaciones de atletas nacionales.

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