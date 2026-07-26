Día del Deporte Ecuatoriano: Atletas Olímpicos y de Élite
El Día del Deporte Ecuatoriano se celebra cada 26 de julio para recordar el triunfo de Jefferson Pérez, quien ganó la primera medalla de oro olímpica.
Cada 26 de julio se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano.
FEF
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Actualizado:
26 jul 2026 - 13:50
Cada 26 de julio, Ecuador celebra el Día del Deporte Ecuatoriano. Esta fecha honra el triunfo del marchista Jefferson Pérez, quien ganó la primera medalla de oro olímpica para el país en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
La victoria de Pérez en los 20 km marcha ocurrió el 26 de julio de 1996 con un tiempo de 1:20:07.
Este día fue instituido el 26 de julio de 1997 mediante el acuerdo ministerial del Ministerio de Educación y Cultura, durante el gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén.
El Estado estableció esta fecha para recordar el esfuerzo y motivar a las nuevas generaciones de atletas nacionales.
Atletas Olímpicos y de Élite
- Jefferson Pérez: Campeón olímpico de marcha en Atlanta 1996 y plata en Pekín 2008, además de tres títulos mundiales.
- Daniel Pintado: Campeón olímpico de marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024.
- Neisi Dajomes: Campeona olímpica en halterofilia (levantamiento de pesas) en Tokio 2020 y medallista en París 2024.
- Angie Palacios: Medallista olímpica en halterofilia en los Juegos Olímpicos de París 2024.
- Lucía Yépez: Medallista de plata en lucha libre en los Juegos Olímpicos de París 2024.
- Glenda Morejón: Medalla de plata olímpica en marcha por relevos mixtos en París 2024.
- Richard Carapaz: Campeón olímpico de ciclismo en ruta en Tokio 2020 y ganador del Giro de Italia.
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