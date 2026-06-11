Trump anuncia que EE.UU atacará 'muy duro' a Irán este jueves 11 de junio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió a la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump anuncia que Estados Unidos atacará "muy duro" a Irán este jueves 11 de junio de 2026. La declaración del presidente norteamericano coincide el mismo día que se inaugura el Mundial 2026.

Además, el mandatario dijo que este jueves EE.UU. se apoderará de las principales terminales petroleras de Irán.

Estos anuncios se dieron luego de que la nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó, este jueves 11 de junio de 2026, que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

Estados Unidos bombardea Irán tras acusarlo del derribo de helicóptero

"Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden", indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques.

Los Guardianes de la Revolución avisaron, el miércoles 10 de junio, que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.