Tras la muerte de la actriz francesa Brigitte Bardot su fortuna será para los animales

La actriz y modelo francesa falleció a los 91 años y dejó su fortuna a los animales.

La actriz francesa Brigitte Bardot falleció a los 91, según se dio a conocer este domingo 28 de diciembre de 2025. La estrella del cine y el modelaje fue un ícono de la sensualidad femenina en los años 50 y 60.

La francesa participó en medio centenar de películas, marcando un hito para la liberación sexual de las mujeres. Aunque luego fue comercializada como símbolo sexual, cosa que detestaba.

Esto ocasionó que abandonara la industria del cine de manera prematura en 1973 al no conseguir convertirse en una actriz "seria". Fue entonces que sus energías se destinaron por completo a la lucha en favor de los animales.

"Les di mi belleza y mi juventud a los hombres (...) voy a darles mi sabiduría y experiencia a los animales", dijo BB a los medios de entretenimiento en esa época.

Subastó sus joyas y recuerdos cinematográficos y recaudó tres millones de francos para crear la Fundación Brigitte Bardot. También se convirtió en vegetariana y atacó frontalmente a gobiernos internacionales por el maltrato y consumo de animales.

Bardot amaba a los animales. Gastó millones en un programa de esterilización a perros callejeros rumanos.

Se estima que su fortuna asciende a 65 millones de dólares. Aunque BB, como era conocida en Francia, tuvo un hijo, su relación con él es distante. Su hijo incluso la demandó por daños emocionales.

Por lo que su fortuna será destinada para la consolidación de su lucha animalista. La Fundación se perfila como su heredera universal.

Incluso antes de su muerte, una de sus propiedades más grandes de La Madrague ya fue cedida legalmente a la Fundación. Solo pidió vivir allí hasta el día de su muerte.