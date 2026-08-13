¿Cuándo juega Barcelona de Ecuador para el debut de Pablo Trobbiani como entrenador? 

Barcelona Sporting Club se alista para iniciar otro capitulo en la temporada 2026 de la LigaPro. Este sábado 15 de agosto, el cuadro 'torero' saltará a la cancha del estadio La Cocha de Latacunga para medirse ante Mushuc Runa, en un compromiso que no solo representa tres puntos vitales en la tabla de posiciones.

También será el debut oficial de Pablo Trobbiani al mando del banquillo canario. La expectación entre la hinchada es máxima ante el inicio de esta nueva gestión técnica.

La llegada de Pablo Trobbiani se da tras la desvinculación del estratega venezolano César Farías, en un momento donde el equipo busca consolidar una propuesta futbolística más agresiva y regular.

El estratega argentino, con amplio conocimiento del balompié ecuatoriano, asume la responsabilidad de devolver la solidez táctica a un plantel confeccionado para pelear en lo más alto del torneo local. El margen de error es mínimo y la exigencia de la afición amarilla comenzará desde el primer minuto de juego.

El estreno del nuevo cuerpo técnico no será una tarea sencilla, ya que visitar a Mushuc Runa en la altitud de Latacunga siempre plantea un desafío físico y estratégico particular.

Se prevé que Trobbiani ajuste el esquema táctico para equilibrar la tenencia de la pelota con el desgaste físico, apostando por transiciones rápidas y la efectividad de sus piezas ofensivas. La respuesta futbolística del equipo en la altitud será el primer gran examen para evaluar el impacto inmediato del nuevo estratega.

Por su parte, el 'Ponchito' llega a este choque con la urgencia de sumar en condición de local para escalar posiciones en la etapa. Mushuc Runa suele hacerse fuerte en su reducto y buscará aprovechar cualquier desajuste producto de la transición de mando en el conjunto guayaquileño.

Para Barcelona SC, conseguir la victoria fuera de casa resultará clave no solo para no ceder terreno en la pelea por la etapa, sino también para inyectar confianza a un camerino que busca certezas.

El compromiso entre Mushuc Runa y Barcelona SC está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo a través de la plataforma Zapping.

Los aficionados amarillos aguardan con entusiasmo este cotejo, con la ilusión de ver un equipo renovado, con mayor dinamismo y capaz de arrancar la era Trobbiani con un triunfo contundente que marque el rumbo para el cierre de la fase regular.