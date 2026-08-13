Ecuador extradita a Chile a peligroso prófugo condenado a 20 años de cárcel por asesinato.

En el marco de los acuerdos de cooperación policial internacional, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el proceso de extradición pasiva del ciudadano chileno Alejandro R.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, era buscado por la justicia de su país tras ser condenado a dos décadas de cárcel por el delito de homicidio.

El sujeto registró una Notificación Roja activa de Interpol tras haber permanecido prófugo por un crimen cometido en el año 2018 en la comuna de Monte Patria, Chile.

Operativo y cooperación internacional

Las investigaciones previas realizadas por unidades especializadas de la Policía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, permitieron la localización del prófugo.

Alejandro R. esta en territorio ecuatoriano, y con su captura las autoridades dan por cerrado así su intento de evadir a la justicia.

Una vez concluidos los trámites, el prófugo fue entregado y custodiado por las autoridades judiciales para ser trasladado a Chile, donde deberá cumplir su condena de 20 años de prisión .

La Policía Nacional del Ecuador enfatizó que este tipo de operativos coordinados ratifican el compromiso institucional en la lucha contra la impunidad.

Asimismo, la criminalidad transnacional, garantizando que el país no sea un refugio para requeridos por la justicia internacional.