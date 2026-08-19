Al menos 23 muertos en accidente entre autobús y camión en el sur de Brasil

Un omibus de la Secretaría de Salud se accidentó en mitad de la carretera.

Un choque frontal entre un autobús que transportaba pacientes médicos y un camión dejó al menos 23 muertos este miércoles 19 de agosto de 2026 en el sur de Brasil, en uno de los peores accidentes de los últimos años en la región.

El vehículo de pasajeros quedó destrozado junto al camión a la orilla de la ruta en el municipio de Ipiranga, informó la policía de carreteras.

"Al menos 23 fallecimientos fueron confirmados: la mayoría de las víctimas iban en el autobús", detalló la autoridad en un comunicado.

El accidente ocurrió a las 03H30 locales (GMT 06H30), cuando el camión invadió el carril del otro vehículo, señaló la policía. El conductor del camión también murió.

El peor siniestro de la historia

Según la policía de carreteras es el peor accidente de tránsito de los últimos años en el estado de Paraná. En 2021, 19 personas fallecieron en un accidente de autobús.

En un primer momento la empresa Via Araucária, a cargo de la autopista, ubicó el accidente en el vecino municipio de Imbituva, de dónde partió el autobús.

El choque tuvo lugar en la carretera BR-373, que une al sur de Brasil con Sao Paulo, el estado más rico del país. La vía permanece cerrada y hay filas de varios kilómetros de conductores esperando su reapertura, según la policía.

El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a varios centros médicos de la ciudad de Curitiba.