Ivonne Baki entra oficialmente a la carrera por la Secretaría General de la ONU

El Reino de Tonga presentó oficialmente la candidatura de Ivonne Baki para presidir la Secretaría General de la ONU.

La diplomática y política ecuatoriana Ivonne Baki fue incorporada oficialmente a la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Reino de Tonga presentó formalmente su candidatura ante Naciones Unidas este martes 18 de agosto de 2026.

La nominación se comunicó mediante una carta conjunta de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, y la presidenta del Consejo de Seguridad, Christina Markus Lassen.

Baki busca suceder en su mandato a António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá a finales de 2026.

Con esta postulación, Baki se convierte en la octava candidata que entra formalmente en la contienda para dirigir Naciones Unidas, según información reportada este martes. La candidatura tiene además una particularidad: Baki es ecuatoriana y se suma a la ex canciller María Fernanda Espinosa, también ecuatoriana, quien fue nominada por Antigua y Barbuda en mayo de 2026.

¿Cómo se elige al Secretario General de la ONU?

La elección no depende únicamente de la Asamblea General. De acuerdo con el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomienda a un candidato y la Asamblea General realiza el nombramiento.

En la práctica, el proceso requiere el respaldo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, que tienen poder de veto.

Para el proceso 2025-2026, la Asamblea General estableció un procedimiento que busca mayor transparencia e inclusión. Los Estados miembros presentan a sus candidatos, quienes deben entregar, entre otros documentos, una declaración de visión, su hoja de vida y la información sobre el financiamiento de su campaña. Además, los postulantes participan en diálogos interactivos públicos ante la Asamblea General.

La competencia ya cuenta con figuras de amplia trayectoria internacional, entre ellas:

Rebeca Grynspan , de Costa Rica

, de Costa Rica Rafael Mariano Grossi , de Argentina

, de Argentina Carolyn Rodrigues Birkett , de Guyana

, de Guyana Macky Sall, de Senegal

¿Quién es Ivonne Baki?

Ivonne Leila Juez Abuchacra de Baki nació en Guayaquil en 1951 y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional entre Ecuador, Estados Unidos, Francia y Medio Oriente. Es hija de migrantes libaneses y adoptó el apellido Baki tras su matrimonio.

Su relación con la diplomacia ecuatoriana comenzó en 1981, cuando fue designada cónsul honoraria de Ecuador en Beirut, durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Posteriormente se trasladó a Francia, donde estudió Arte en la Sorbona, y más adelante cursó estudios de Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

En 1992 fue nombrada cónsul honoraria de Ecuador en Boston y, seis años después, llegó a la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. Durante los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en ocupar esa embajada.

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria internacional ocurrió durante el proceso de paz entre Ecuador y Perú. Baki participó, junto con el especialista estadounidense en negociación Roger Fisher, en las conversaciones que desembocaron en la firma del Acta de Brasilia de 1998, que puso fin al conflicto territorial entre ambos países.

De ministra a negociadora del Yasuní

En 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, Baki asumió como ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad. También tuvo participación en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en gestiones para la extensión de preferencias arancelarias para Ecuador.

En el ámbito regional, fue elegida presidenta del Parlamento Andino para el periodo 2007-2009, después de haber llegado a ese organismo como parlamentaria andina.

Durante el gobierno de Rafael Correa asumió otro de sus cargos más conocidos: en 2010 fue designada jefa del equipo negociador de la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta que buscaba obtener aportes económicos internacionales a cambio de mantener bajo tierra el petróleo existente en una zona del Parque Nacional Yasuní.