Ocho muertos en ataques rusos en Ucrania este martes 9 de junio

Al menos ocho personas murieron y unas 40 resultaron heridas en las últimas 24 en Ucrania horas a causa de bombardeos rusos, informaron este martes 9 de junio de 2026 las autoridades.

"Incapaz de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, Rusia intensifica sus actos de terror contra la población civil", declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, quien pidió "aumentar la presión" sobre Moscú.

Los bombardeos rusos causan casi a diario muertos y heridos en zonas residenciales de Ucrania. Kyev responde atacando regularmente objetivos en la zona ocupada, pero también en territorio ruso.

En la localidad de Chuhuiv, un "ataque enemigo" mató a una mujer embarazada de 22 años y dos hombres de 56 y 70 años, según un balance divulgado en Telegram por el gobernador militar de la región, Oleg Siniegubov.

En la capital regional Járkov, los bombardeos dejaron al menos 15 heridos, añadió esa fuente.

Los servicios de emergencia difundieron imágenes de edificios y vehículos envueltos en llamas.

Según el ejército ucraniano, Rusia lanzó durante la noche un total de 166 drones de largo alcance y dos misiles, de los cuales 146 fueron interceptados.

En la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dos personas murieron y otras 32 sufrieron heridas en un bombardeo ruso el lunes, publicó en Telegram el servicio de Situaciones de Emergencia.

Una persona también murió en la región de Sumi (norte), otra en la de Nikopol (sur) y una tercera en la de Jersón (sur) el lunes.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú comenzó en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles han muerto y 44.800 han resultado heridos en ese país, según el último recuento de la ONU realizado en abril.