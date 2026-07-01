Tres muertos en celebraciones por clasificación de México a octavos de final en el Mundial

Miles de personas festejaron la clasificación de México a octavos de final del Mundial 2026.

Al menos dos personas murieron la madrugada del miércoles 1 julio en las masivas celebraciones en Ciudad de México por la clasificación a octavos de final en el Mundial 2026, informó el gobierno local.

La Secretaría de Salud capitalina indicó que una joven de 19 años, una mujer de 48 y un hombre de 44 fallecieron por asfixia. La información fue confirmada por Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Según los datos proporcionados, las personas se encontraban inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

El martes 30 de junio México ganó 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca. La selección mexicana no había ganado un partido mundialista de eliminación directa hace 40 años.

México clasifica; ¿cuándo y con quién jugará los octavos de final?

La victoria le otorgó al Tri su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Más de un millón de personas se congregaron para celebrarlo en las calles de Ciudad de México, principalmente en el Ángel de la Independencia, según cálculos de la alcaldía.