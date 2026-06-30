Las tres claves de México para doblegar a Ecuador con goles de Quiñónez y Jiménez

El "Tri" demostró por qué es uno de los candidatos al título en el Mundial 2026. Su arco sigue en cero, dos golazos en cancha y un debut sorpresa.

En un Estadio Azteca que rugió desde el primer minuto, la selección mexicana se impuso con autoridad ante Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. México aseguró su boleto a la siguiente fase y mantiene su valla invicta en lo que va del torneo.

Autoridad en el Azteca: México impone condiciones

México saltó al campo con la confianza de quien no ha recibido un solo gol en la fase de grupos. Tras superar a Sudáfrica 2-0, Corea del Sur 1-0 y República Checa con solidez 3-0, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró que su momento es inmejorable.

Ecuador, por su parte, intentó resistir, pero la jerarquía mexicana fue superior. Al minuto 22, un pase largo desde media cancha encontró a Julián Andrés Quiñónez, quien explotó en velocidad.

Con una maniobra táctica impecable, dejó atrás al experimentado Willian Pacho y sacó un "bazucazo" potente en el área chica que dejó sin opciones al portero Galíndez.

El 2-0 llegó tras un arranque furioso de Raúl Jiménez. El delantero mexicano dominó el balón con el pecho tras otro pase largo magistral, se internó en el área y, tras dos pases milimétricos, recibió el esférico limpio para definir con un disparo imposible que sentenció la serie.

Gilberto Mora: El adolescente que hace historia junto a Pelé

La gran sorpresa de la noche no fue solo el marcador, sino la presencia y el despliegue de Gilberto Mora. A sus 17 años y 259 días, el volante de los Xolos de Tijuana recibió la ovación más estruendosa de la noche al confirmarse su titularidad.

Mora no defraudó: comandó los ataques mexicanos, desarticuló la zaga ecuatoriana con su visión de juego y se convirtió en el cerebro del equipo.

Con esta titularidad en un partido de eliminación directa, Mora se inscribe en la historia grande del fútbol, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia en arrancar un partido de estas instancias, solo detrás del legendario Pelé (17 años, 239 días) en el Mundial de 1958.

México ahora espera a su siguiente rival con la confianza de un equipo que, además de goles, cuenta con la solidez defensiva de un campeón y la magia de una nueva joya llamada Gilberto Mora.