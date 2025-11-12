Al menos 37 muertos y más de 20 heridos tras siniestro de autobús en el sur de Perú

Hombres caminan hacia los restos de un autobús que se precipitó a un barranco de unos 200 metros de profundidad en Arequipa, Perú, el 12 de noviembre de 2025.

Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles 12 de noviembre del 2025 cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú.

El chofer de la camioneta está detenido tras arrojar positivo al test de alcoholemia, informó la policía. El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en Perú, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras.

El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con la camioneta en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa. Hay varios heridos graves, por lo que el saldo de muertos puede aumentar, añadió vía telefónica.

La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.

Pido justicia

El autobús accidentado había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.

Tras chocar en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según informes de prensa que citan a los bomberos.

"Pido justicia, que le caiga todo el peso de la ley al conductor de la camioneta", dijo, desconsolado, un hombre que aseguró haber perdido a su papá y hermano, sin revelar su identidad a periodistas en el lugar.

El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso. La policía, entretanto, consideró como posible causa del accidente el consumo de alcohol del chofer de la camioneta.

El vehículo quedó a la salida de la curva donde ocurrió el choque con la cabina totalmente destruida.

El conductor es un hombre de 35 años que "fue atendido" y está bajo arresto luego de "dar positivo a exámenes de alcohol en la sangre", dijo el jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, en conferencia de prensa.

Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.

El presidente peruano, José Jerí, en un mensaje en X extendió sus "condolencias a los familiares de los fallecidos".