Avión se sale de pista al aterrizar en Hong Kong; hay dos víctimas mortales

Avión se sale de la pista en el momento del aterrizaje en Hong Kong

Dos personas murieron cuando un avión de carga que aterrizaba en Hong Kong al parecer se estrelló con un vehículo en tierra y cayó al mar la madrugada del lunes, informaron las autoridades.

El avión de carga, un B744 procedente de Emiratos Árabes Unidos, "se desvió de la pista norte tras aterrizar y cayó al mar", indicó el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong en un comunicado.

"La información preliminar indica que los cuatro tripulantes a bordo fueron rescatados y enviados al hospital", agregó el departamento.

Se cree que el avión golpeó un vehículo en tierra, el cual también cayó al mar, según las autoridades.

Un hombre que iba en el vehículo, de 30 años, fue confirmado muerto en el lugar del accidente y otro de 41 murió tras ser llevado al hospital.

La pista de aterrizaje norte de la terminal fue cerrada temporalmente mientras las otras dos pistas permanecen abiertas.