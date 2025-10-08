Helicóptero militar se accidentó en zona minera de Buenos Aires, Imbabura este 6 de octubre
Se conoce que hay cuatro heridos. En el helicóptero viajaban dos tripulantes y dos pasajeros. Las autoridades investigan el siniestro.
Un helicóptero de las Fuerzas Armadas se cayó mientras hacía un sobrevuelo en Imbabura
FAE referencial
Un helicóptero de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se accidentó, este miércoles 8 de octubre de 2025, en la zona minera de Buenos Aires, cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura.
De acuerdo con información preliminar, la aeronave realizaba labores de sobrevuelo entre la mina El Olivo y la mina antigua de San Gerónimo, ubicadas entre la parroquia Lita y Buenos Aires.
De repente, la aeronave se habría enredado con cables de poleas utilizadas para el transporte de material minero, lo que habría provocado su caída.
A bordo del helicóptero se encontraban dos tripulantes y dos pasajeros, quienes resultaron heridos con politraumatismos, por lo que reciben atención médica.
Horas más tarde el Ejército confirmó que el personal militar se encuentra ileso. Además, indicó que "brindará toda la ayuda y asistencia necesaria que requieran".
Personal militar, bomberos y equipos de socorro se movilizaron hasta el sitio del accidente para brindar atención prehospitalaria de los afectados y posteriormente trasladarlos a casas de salud.
El accidente ocurrió en un área caracterizada por su actividad minera y por los constantes controles militares debido a la presencia de minería ilegal y disputas en la zona.
