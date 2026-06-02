Asambleístas, concejales, prefectos... los cargos actuales de los precandidatos de ADN

ADN presentó sus precandidatos para las elecciones seccionales de 2027.

El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) presentó los precandidatos para las elecciones seccionales 2027. Entre las figuras constan actuales asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, entre otros.

La lista tiene personajes reconocidos a escala nacional, como los ministros del Interior, John Reimberg; de Trabajo, Harold Burbano; la canciller, Gabriela Sommerfeld; el actual presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen o el Gobernador de Los Ríos, Galo Lara.

Pero el oficialismo también apuesta en las provincias por rostros que ya ocupan cargos públicos o de elección popular.

A continuación una lista con los precandidatos por provincia o cantón y quiénes son:

Guayas

Arianna Burgos - alcaldía de Samborondón Es la actual directora general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS). Además, es asambleísta suplente. En las últimas semanas se la ha visto recorrer el cantón en distintas actividades.

Roberto Kury - alcaldía de Samborondón Roberto Kury es el actual ministro de Telecomunicaciones, desde mayo de 2025.

También fue gerente general de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y como director de Transformación Tecnológica en Ecuador.

El Oro

Francisco Minuche - alcaldía de Machala Es el actual gobernador de la provincia de El Oro.

Tiene amplia trayectoria en la gestión del agro. Inició su carrera en 2013, manejando la producción bananera de su hacienda Las Mercedes.

Desempeñó cargos públicos en el Ministerio de Agricultura.

Danilo Palacios - prefecto de El Oro Fue ministro de Agricultura en el Gobierno de Noboa hasta noviembre de 2025.

Es empresario bananero orense dedicado a la actividad empresarial.

Fue presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), desde 2019, durante cuatro años.

Esmeraldas

Roberta Zambrano - alcaldía de Esmeraldas Es la actual prefecta de Esmeraldas, en su segundo período.

Es una abogada y política. Se desempeñó como Asambleísta Nacional en el período 2017-2018, cuando ocurrió la muerte cruzada.

En 2020 asumió la presidencia del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales y Municipales del Norte de Ecuador, siendo la primer mujer que ocupa el cargo.

Yuri Colorado - alcaldía de Muisne Es la actual alcaldesa de Muisne.

En 2024 asumió la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Es ingeniera en Comercio Exterior por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Dirección y Administración de Empresas.

Julia Angulo - prefectura de Esmeraldas Es la actual Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, designada por el presidente Noboa.

Es de nacionalidad afroecuatoriana y su labor se centra en la articulación de políticas públicas y el diálogo territorial con las distintas comunidades del país.

Karolina Dueñas - prefectura de Esmeraldas Es asambleísta por Esmeraldas en el actual período legislativo.

En septiembre de 2025 fue designada directora provincial de ADN en su provincia.

Integrante de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

Santa Elena

Cynthia Gellibert - prefectura Es economista y ocupa elo cargo de Secretaria General de la Administración Pública.

Fue vicepresidenta encargada de Ecuador entre enero y mayo de 2025 ante la suspensión de Verónica Abad.

Tania Marca - prefectura Concejal principal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Santa Elena, donde preside y participa en comisiones enfocadas en la Participación Ciudadana.

Su trabajo se ha centrado en legislar, fiscalizar obras en territorio—especialmente en temas de vialidad, agua potable y saneamiento— y apoyar proyectos sociales

Andrea Oyarvide - alcaldía La Libertad Es asambleísta alterna por Santa Elena. Graduada de Ingeniería Ambiental y enfocada en el activismo social.

Dennis Córdova - alcalde de Salinas Es el actual alcalde del cantón Salinas.

Concejal en los años 2009 al 2014 y 2016 al 2018 a su vez Vicealcalde desde el 2009 al 2014.

Es Ingeniero Civil de profesión, titulado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

José Daniel Villao - alcaldía de Santa Elena Es el actial prefecto de Santa Elena.

Su trabajo ha estado vinculado a los medios de comunicación y a la gestión pública.

Fue concejal de la provincia.

Loja

Jorge Guevara - prefectura Actual asambleísta de ADN. Es Presidente de la Comisión por el Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional.

Empresario lojano, apasionado por el deporte, el motocross y empático con la situación de los lojanos y ecuatorianos.

Los Ríos

Galo Lara - alcaldía de Quevedo Es ingeniero en ventas y político que ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos, siendo parte del Partido Sociedad Patriótica.

En el Legislativo fue parte de la Comisión de Fiscalización y presentó denuncias por presunta corrupción en el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

Es el actual gobernador de Los Ríos.

Neyda Donoso - prefectura Es actual asambleísta por la provincia de Los Ríos por ADN.

Llegó al cargo en 2025 convirtiéndose en la primera mujer mocacheña (oriunda de Mocache) en alcanzar un curul en la legislatura, representando a más de 45,000 habitantes.

Santo Domingo de los Tsáchilas

Yadira Bayas - prefectura Es actual asambleísta por ADN.

Es Licenciada en Administración de Empresas (2022) y posee un Máster en Administración Pública y Comunicación Estratégica.

Antes de ingresar a la política, se desempeñó como Gerente General y Presidenta Ejecutiva de la empresa ZIMRAM S.A. y de compañías de carga pesada.