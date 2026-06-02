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Justin Bieber sorprende al cantarle cumpleaños a una fan en Los Ángeles

Justin Bieber protagonizó un momento viral tras aparecer en un restaurante de Los Ángeles para cantar “Happy Birthday” a una fan.

Justin Bieber canta cumpleaños a fan en restaurante de Los Ángeles

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizado:

02 jun 2026 - 13:07

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El cantante canadiense Justin Bieber se volvió viral en redes sociales luego de aparecer en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos, para cantarle cumpleaños a una fan.

En el video, difundido ampliamente en TikTok e Instagram, se observa al artista compartiendo un momento relajado y espontáneo mientras interpreta el tradicionalHappy Birthday” junto a varias personas reunidas en el lugar.

La escena generó miles de reacciones entre usuarios y fanáticos, quienes destacaron la actitud cercana y casual del cantante durante la celebración.

La publicación fue acompañada de frases humorísticas como “Such an LA moment” y “Chola con el Yostin Beebers”, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

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