Justin Bieber sorprende al cantarle cumpleaños a una fan en Los Ángeles

Justin Bieber canta cumpleaños a fan en restaurante de Los Ángeles

El cantante canadiense Justin Bieber se volvió viral en redes sociales luego de aparecer en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos, para cantarle cumpleaños a una fan.

En el video, difundido ampliamente en TikTok e Instagram, se observa al artista compartiendo un momento relajado y espontáneo mientras interpreta el tradicional “Happy Birthday” junto a varias personas reunidas en el lugar.

La escena generó miles de reacciones entre usuarios y fanáticos, quienes destacaron la actitud cercana y casual del cantante durante la celebración.

La publicación fue acompañada de frases humorísticas como “Such an LA moment” y “Chola con el Yostin Beebers”, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.