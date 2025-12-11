Mujer se negó a evacuar de un edificio en llamas sin antes poner a salvo a sus 'peluditos'

Una mujer se negó a evacuar un edificio en llamas sin antes salvar a sus mascotas.

¡Primero los 'peluditos'! Una mujer se negó a evacuar de un edificio en llamas sin antes salvar a sus mascotas. Los tensos momentos se vivieron en Filipinas y se difundieron en redes sociales.

El video de apenas 50 segundos muestra la tensión de los rescatistas ante las llamas y el humo que se propagan rápidamente por la infraestructura.

Desde el tercer piso una mujer se niega a bajar por las escaleras dispuestas por los bomberos. En cambio, aparece con sus mascotas en busca de salvarlas primero.

En medio de la deseperación, los gritos y la humareda, la mujer arrojó al primer perro. Un animal pequeño de pelaje dorado que fue atrapado por las personas que se apostaron al pie del edificio.

Enseguida la mujer lanzó a un perro de similares características y se preparó para bajar por las escaleras. Mientras uno de los bomberos intentaba subir, ella comenzó el descenso.

De acuerdo con medios locales, la mujer fue identificada como Ei Mei Lee Maningo y sufrió heridas leves. Los perros también fueron puestos a salvo y no resultaron heridos.