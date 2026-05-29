Mujer sobrevive por un día aferrada a un acantilado tras presunto intento de femicidio

Autoridades rescatan a mujer que habría sido arrojada a un acantilado por su expareja en Brasil.

Una mujer de 41 años, identificada como Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, fue rescatada con vida tras sobrevivir más de 24 horas aferrada a la vegetación en un acantilado en Brasil.

La víctima habría sido secuestrada y arrojada por un barranco por su expareja, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 años, según informaron las autoridades.

El hecho sería un intento de femicidio

El hecho sucedió específicamente en un acantilado de la región de la Serra do Rola-Moça, cerca de Belo Horizonte.

La mujer permaneció por un día entero en una zona de difícil acceso, aferrada a la vegetación para no caer, tras ser arrojada.

El caso es tratado como un intento de femicidio.